La moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, fue presentada el último martes con 36 firmas de igual número de congresistas. Sin embargo, luego de ello, ese mismo día, uno de los firmantes retiró su rúbrica.

Quien lo hizo fue Heidy Juárez, de Podemos Perú, bancada que encabeza José Luna Gálvez.

No obstante, llama la atención que el retiro de la firma se haya producido luego que en días previos dos integrantes de la bancada de Podemos Perú se hubiesen reunido con el titular de Justicia.

Edgar Tello acudió al despacho de Santiváñez el viernes 19 y permaneció unos 30 minutos, según el registro de visitas del Ministerio de Justicia. Por su parte, Kira Alcarraz hizo lo mismo el lunes 22 por casi dos horas.