Este lunes, Eduardo Arana anunció que la mesa técnica para la formalización de la minería aprobó un documento que servirá como base para la futura Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Este texto será remitido a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para su evaluación.

Durante una conferencia de prensa, el titular de la PCM sostuvo que el documento consolidado incorpora los aportes de los integrantes de la mesa técnica, y expresó su expectativa de que sirva como insumo para que el Congreso elabore la nueva norma sobre formalización minera.

“(Se ha aprobado) el documento consolidado con los aportes de los integrantes de la mesa técnica que servirá de base para la nueva Ley Mape, el mismo que será remitido hoy a la Comisión de Energía del Congreso de la República, por parte de la Secretaría Técnica de esta comisión técnica para que sea considerado en el debate de la Ley Mape”, señaló Arana.

Arana aclaró que este acuerdo no tiene carácter vinculante y funciona únicamente como una propuesta de la sociedad civil para que el Congreso la considere y pueda brindar una respuesta efectiva al problema de la minería artesanal y la pequeña minería.

“Se ha discutido durante siete sesiones todos estos aspectos que resultan importantes y vitales para que los mineros artesanales y la pequeña minería puedan tener un espacio dentro de la ley, que esperamos el Congreso de la República pueda adoptar a la mayor brevedad”, señaló.

El premier también señaló que, durante las sesiones de la mesa técnica, se lograron consensuar diversas posturas, lo cual indicó no fue fácil. En ese sentido, resaltó la voluntad de los sectores involucrados para avanzar y sacar adelante esta propuesta.

“Este gran esfuerzo que hemos hecho hoy tiene como objetivo darle un insumo, que resulta muy importante, porque aquí la sociedad civil se ha unido y de manera democrática han podido exponer de manera clara sus posiciones y consensuar posiciones no ha sido fácil. Tan es así, que por momentos hemos tenido instantes en los que determinados gremios o determinadas personas no han presentado su consentimiento en algunos temas, pero luego de la discusión hubo siempre un humo blanco que ha podido hacer posible que lleguemos a una decisión”, refirió.