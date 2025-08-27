El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, informó que la próxima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) se llevará a cabo el jueves 25 de setiembre, en una sede que aún está por definirse.

El anuncio lo realizó al cierre de la segunda reunión del Conasec desarrollada en Palacio de Gobierno.

“Vamos a dar por concluida esta segunda sesión, tengo que informar finalmente que la próxima sesión será en setiembre, el 25 de setiembre. Oportunamente, se informará de la locación respectiva”, señaló el jefe del Gabinete.

Durante su intervención final, Arana expresó su reconocimiento a los integrantes del consejo y a los invitados que participaron en la jornada. Subrayó que el espacio permitió un intercambio constructivo entre las instituciones convocadas.

“La participación de cada uno de ustedes ha sido muy importante, esto se refleja en el debate amplio y alturado, pero sobre todo en los acuerdos adoptados hoy que de hecho repercuten, como ya lo ha mencionado la señora presidenta, a favor de ciudadanía”, sostuvo.

La segunda sesión del Conasec contó con la presencia de las principales autoridades del sistema político y judicial.

Entre ellas, el presidente del Congreso, José Jerí; la titular del Poder Judicial, Janet Tello; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. También participaron representantes de ministerios, organismos nacionales y miembros de la sociedad civil.