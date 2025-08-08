El primer ministro Eduardo Arana ratificó este miércoles la plena soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la región amazónica, y negó la existencia de cualquier controversia limítrofe con Colombia.

Durante su intervención, el jefe del Gabinete enfatizó que la presencia del Estado peruano en la zona respalda histórica y jurídicamente su posición.

“La soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y en la presencia de instituciones del Estado peruano”, declaró Arana, en referencia al Tratado de 1922, que estableció los límites entre ambos países.

El premier aseguró que no hay disputa alguna: “No existe ningún diferendo limítrofe con Colombia”, subrayó.

Arana reiteró que el Perú mantiene una postura firme en la defensa de su territorio, aunque priorizando el diálogo y la paz. “El Perú es un país que sabe dialogar y resolver los problemas con vocación de paz. Sin embargo, siempre hemos sido firmes en la defensa de nuestro territorio e intereses”, afirmó.

El ministro destacó la presencia institucional en la zona como prueba del control peruano y envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: “El pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza en que nuestro gobierno y sus autoridades estamos velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú”.

Además, Arana hizo un llamado a los países sudamericanos para enfocarse en temas prioritarios como el desarrollo y la integración.

“América Latina, y especialmente América del Sur, requieren enfocarse en el desarrollo, las inversiones, la modernización de la infraestructura, la lucha contra la pobreza, la educación y la salud”, señaló.

Finalmente, descartó cualquier cuestionamiento sobre la soberanía peruana en Santa Rosa de Loreto o en otras fronteras: “No existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna de nuestras otras fronteras”.