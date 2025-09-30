Eduardo Arana destacó este lunes, que en las últimas movilizaciones en el Centro de Lima se registraron hechos de violencia y afirmó que “si hay un exceso por parte de algunos violentistas, hay que perseguirlos”.

Asimismo, el premier indicó que las grabaciones de las cámaras de seguridad facilitarán la identificación de quienes promovieron esos actos.

Durante una conferencia de prensa, Arana subrayó que el derecho a la protesta es respetado; sin embargo, considera que ciertos grupos lo están desnaturalizando al usar a la gente para incitar violencia. Al mismo tiempo, remarcó que corresponde sancionar también las conductas indebidas de la Policía Nacional.

“Las cámaras son para dar testimonio de lo que pase en un hecho de esta naturaleza y es un testimonio real y objetivo de lo que pasa. Si hay un exceso por parte de algunos violentistas hay que perseguirlos, si hay un exceso por parte de algunos policías pues hay también que castigarlo. Aquí no nos va a temblar la mano ni para uno ni para los delincuentes y violentistas ni para aquellos que excedan sus funciones”, manifestó Arana.

Arana expresó que, de comprobarse abusos contra periodistas durante las manifestaciones del fin de semana, el Gobierno les ofrece disculpas.

“Yo no tengo conocimiento oficial, he pedido información oficial si en efecto se hubiera producido un hecho de esta naturaleza”, sostuvo.

El titular de la PCM consideró que “los medios de prensa deberían coordinar con los ministerios”, tal como ocurría en el pasado. “Antes habían corresponsales, tanto para efectos de las manifestaciones, corresponsales en los medios”, indicó.

El presidente del Consejo de Ministros, acompañado por la ministra de la Mujer, Ana Peña, y el titular del Interior, Carlos Malaver, asistió a la sesión conjunta de las comisiones de Justicia y Mujer, donde expusieron los avances en el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas.