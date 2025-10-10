El congresista Eduardo Salhuana, representante de Alianza para el Progreso (APP), instó al nuevo gobierno interino de José Jerí a priorizar la reconciliación nacional en la conformación de su primer gabinete.

Según señaló, el Ejecutivo debe enfocarse en recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el diálogo con los sectores sociales más críticos frente a la actual coyuntura política.

“El Palacio de Gobierno tiene que estar ahora cerca al pueblo. Hay que reencontrarnos, hay que buscar espacios de reconciliación, de unidad, de consenso”, expresó el parlamentario.

Salhuana destacó la urgencia de establecer puentes con grupos que han expresado su descontento en los últimos meses, en especial en las regiones del sur, donde persiste un clima de tensión. En esa línea, hizo un llamado a promover un diálogo inclusivo que permita atender las principales demandas ciudadanas.

“Es esencial convocar inmediatamente a los transportistas, convocar a los representantes de la Generación Z, buscar una reconciliación con los hermanos del sur del Perú”, señaló el legislador.

Respecto a la integración del nuevo Consejo de Ministros, el congresista remarcó que el perfil del titular del Ministerio del Interior debe caracterizarse por su liderazgo, conocimiento del sector y capacidad de gestión, sin importar su procedencia partidaria.

“Necesitamos un buen ministro del Interior, capaz que tenga liderazgo, que tenga estrategia, que conozca el sector, si es de APP, si es de cualquier otro grupo político, que lo sea, más allá de la etiqueta”, indicó.