Mandatario se reunió con altos mandos de las FF.AA. y PNP.
Mandatario se reunió con altos mandos de las FF.AA. y PNP.

En su primer día como presidente de la República -tras la vacancia de Dina Boluarte- José Jerí Oré arribó a Palacio de Gobierno e inició inmediatamente sus primeras actividades al frente de la nación, enfocándose en su prioridad: la seguridad.

Como primera acción oficial de su mandato, el presidente Jerí convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).

El propósito central de este encuentro fue planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la creciente ola de criminalidad e inseguridad que afecta al país.

Como se sabe, en su primer mensaje José Jerí se comprometió en centrar su gestión en el restablecimiento del orden público y luchar contra la ola de violencia en el país.

“El presidente de la República, José Jerí Oré, en su primera acción de Gobierno, convocó a una reunión conjunta con los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, con el propósito de planificar acciones coordinadas y efectivas para enfrentar la criminalidad”, se lee en la publicación de Presidencia en las redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:

TAGS RELACIONADOS