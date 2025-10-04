El congresista Edward Málaga anunció que presentó una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, tras la reciente crisis en Machu Picchu por los conflictos en torno a la concesión de la ruta de Hiram Bingham. La iniciativa fue respaldada por parlamentarios de diversas bancadas.

Málaga explicó a RPP que el debate y la votación de la moción deberán realizarse en el Pleno del Congreso entre el miércoles y jueves próximos.

“La moción de censura se presenta y entre cuatro y 10 días naturales, según reglamento, artículo 86, se tiene que debatir y votar”, detalló.

El legislador sostuvo que el Parlamento tiene la responsabilidad de fiscalizar y “exigirle al Ejecutivo que ponga a alguien mejor”. Agregó que “quien no hace bien su trabajo debe irse, venga quien venga”.

Durante la entrevista, Málaga también expresó su preocupación por el deterioro del patrimonio cultural.

“No podemos dejar que la crisis de Machu Picchu siga escalando, no podemos dejar que se siga atentando contra el patrimonio arqueológico”, subrayó.