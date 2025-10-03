El congresista Edward Málaga afirmó que la moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, sigue en trámite a pesar del retiro de firmas de algunos legisladores.

El documento ingresó al Congreso con 37 adhesiones, pero cuatro se retiraron, quedando en 33, el mínimo necesario para que la iniciativa continúe.

En entrevista con Canal N, Málaga señaló que recientemente se han sumado dos firmas más y que otras estarían por formalizarse.

“Si no es ahora, se presentará otra moción. Esto es parte de la rutina política”, manifestó, al tiempo que criticó a la presidencia del Congreso por no impulsar el control político en casos anteriores.

El parlamentario sostuvo que la moción responde a la reducción de la reserva de Nasca y a la crisis en Machu Picchu, hechos que calificó como graves.