El congresista Edwin Martínez negó haber intentado influir en un desalojo en Arequipa, tras ser acusado de interferencia. En una entrevista con Canal N, Martínez rechazó cualquier intento de intimidación a la procuradora involucrada en el caso, defendiendo su actuación como parte de su rol legislativo.

“Yo me pregunto: ¿dónde está el tráfico de influencias? ¿Le he pedido que deje de realizar el desalojo? ¿Le he pedido que no lo haga? En ningún momento le pedí otra cosa; solo le pregunté cuál es el argumento para llevar a cabo este desalojo”, expresó el parlamentario.

El congresista de Acción Popular explicó que solo atendió la llamada de un poblador que se quejó de un presunto abuso durante la diligencia de desalojo.

Congresista Edwin Martínez intenta interferir en un desalojo en Arequipa

El congresista Edwin Martínez fue sindicado de ir más allá de sus atribuciones, ya que habría intentado evitar un desalojo de un inmueble en el anexo de Villa El Mirador, en el distrito de Uraca - Corire, provincia de Castilla, en Arequipa.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, cerca las 13:00 horas, la procuradora de Camaná con encargatura en Castilla, Dixie Rodríguez Cervantes, ejecutaba el desalojo del inmueble y en sus manos estaba el oficio que declaraba procedente la recuperación del mismo. Junto a ella había un gran contingente policial, que velaba para que la acción se ejecute sin mayores enfrentamientos, como suele ocurrir.

Lo insólito es que, un hombre, aparentemente quien reclamaba posesión de este terreno, con un teléfono en mano, le solicitó a la procuradora que hable con un congresista. Se trataba del legislador Edwin Martínez. Rodríguez pidió que se ponga en altavoz la llamada debido a que no sabía el porqué un congresista interfería.

“Lo único que le solicitó es que para proceder a hacer un desalojo se tiene que hacer todo un actuado. Según lo que me indica el señor, ha ido en la mañana y no le han hecho ningún tipo de proceso y lo están desalojando, ¿en mérito a qué proceden a hacer un desalojo?”, cuestionó el parlamentario vía telefónica, según un video de Radio La Ley.

La procuradora sorprendida de la mediación del legislador, solicita conocer si es abogado de la parte. “(llamo) como congresista”, expresó.

Lejos de amilanarse, Rodríguez le advirtió a Martínez que lo que intentaba hacer podía ser tipificado como el delito de tráfico de influencia. “¿Usted me está diciendo que usted es congresista y por eso yo debo dejar de hacer mi trabajo? No tengo nada de que hablar con usted”, explicó.

La funcionaria criticó a la parte en el proceso por intentar que un congresista interfiera con el fin de que no se ejecute el desalojo.

Al respecto, el legislador, contradiciendo sus palabras en la llamada, explicó que su participación fue como un ciudadano.

“La autoridad permite que en un asentamiento entren invasores en su momento y es más, les dieron constancias, es o no es ilegal ese hecho. Mientras no incurra en un delito o en una falta, no tengo temor de hablar con el propio presidente. Soy un ciudadano común y corriente que no le gusta la injusticia”, sostuvo para Diario Viral.

