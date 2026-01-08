Estados Unidos controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido” y depositará los ingresos de esas transacciones en cuentas administradas por Washington, informó este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

“Vamos a poner en el mercado el crudo que esté saliendo de Venezuela, primero este petróleo atascado, y luego, de manera indefinida, nosotros venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado” , declaró Wright durante una conferencia energética organizada por Goldman Sachs en Miami.

El secretario afirmó que está “trabajando directamente en cooperación con los venezolanos” tras el anuncio realizado el martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su comercialización.

Wright señaló que Washington permitirá la venta de crudo venezolano a refinerías estadounidenses y a mercados internacionales, pero precisó que “esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y los fondos se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU.”.

“Y a partir de ahí, esos recursos pueden regresar a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, agregó.

En un comunicado, el Departamento de Energía indicó que Estados Unidos está levantando de forma selectiva algunas sanciones para permitir el transporte y la venta de crudo y productos petroleros venezolanos en los mercados globales.

El organismo también advirtió que la red eléctrica de Venezuela se encuentra deteriorada y es frágil tras años de falta de mantenimiento e inversión, lo que ha provocado una caída de más del 30 % en la producción nacional de electricidad.

Según el comunicado, Washington trabajará para mejorar el sistema eléctrico del país, al considerarlo esencial para aumentar la producción petrolera, generar oportunidades económicas y mejorar la calidad de vida diaria de la población venezolana.

La intervención de Wright se produjo un día después de que Trump anunciara que Venezuela enviará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo en buques de almacenamiento hacia terminales de descarga en Estados Unidos.

El mandatario estadounidense tiene previsto reunirse el viernes en la Casa Blanca con directivos de las principales compañías petroleras.

Tras la captura el sábado pasado del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, Trump estimó que en un plazo de 18 meses las petroleras estadounidenses podrían reactivar el sector petrolero venezolano, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo —el 17 % del total— pero que actualmente aporta solo alrededor del 1 % de la producción global.

En medio del escepticismo de la industria, Wright reconoció que serán necesarios “decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo” para revitalizar el sector, aunque sostuvo que “la oportunidad es enorme” y confió en que en el corto y mediano plazo se puedan incorporar “varios cientos de miles de barriles adicionales al día”.

“Piensen en lo enormes que deben ser los recursos si Venezuela aún está produciendo entre 800.000 y 900.000 barriles diarios después de una tan mala administración”, concluyó.

"Venezuela is going to be purchasing ONLY American Made Products, with the money they receive from our new Oil Deal... A wise choice, and a very good thing for the people of Venezuela, and the United States." - President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/0pvM6QVa0L — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026