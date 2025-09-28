Si el Perú pierde todos los procesos que tiene en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tendría que pagar más $6,700 millones, es decir 2.3% del Producto Bruto Interno (PBI) de 2024, aseveró el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla durante PERUMIN 37.

El país enfrenta 24 casos activos, 11 de los cuales son del sector minero y energético (el 46% del total), y 13 del sector transportes, construcción y telecomunicaciones, precisó.

“En 2014, las demandas representaban apenas el 0.8% del PBI; sin embargo, el riesgo se disparó en 2021 cuando se registraron 27 demandas ante el CIADI, con un monto potencial de $7,200 millones, equivalente a 3.2% del PBI de ese año”, recordó el también director ejecutivo de Videnza.

