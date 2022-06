Dentro de sus diez meses de gestión, la gestión del presidente Pedro Castillo se ha caracterizado por el nombramiento de ministros con graves cuestionamientos que van desde investigaciones, falta de experiencia, denuncias y hasta acusaciones por asesinato.

Sin embargo, el mandatario puso en evidencia la negligencia con la que actúa al conducir el país, al reconocer que, al momento de nombrar altos funcionarios, como ministros, se conforma con la “palabra de la persona” sobre su idoneidad y antecedentes.

Ayer, el mandatario ofreció una entrevista a TV Perú después de más de 100 días de silencio con la prensa, en un intento -sin éxito- por aclarar los señalamientos en su contra. Por el contrario, no pudo despejar dudas sobre hechos claves en los que está involucrado (ver recuadros).

CONFIANZA

Sobre la designación de ministros, el presidente Castillo explicó que su Gobierno llama a las personas que les proponen a conversar en Palacio.

“En el caso del premier, designamos al premier, no, no mirando a la persona, no mirando a otra cosa, sino mirando al país”, afirmó.

“Y le damos una confianza y vemos que esa confianza debe ser recíproca, debe ser respondida a través de una lealtad”, agregó.

En un intento por justificar sus malas designaciones, sostuvo que, al nombrar a un premier o ministros, estos firman una declaración jurada con sus antecedentes y más datos, pero que muchas veces se enteran de las acusaciones por “otros medios”.

“Le damos y le prestamos la confianza, pero no... no pensando, en todo caso, no eh... eh... no viendo lo que, de repente, sale después, porque muchas veces uno se entera a través de otros medios y nos vemos obligados a llamarla nuevamente: ‘Qué cosa está pasando con esto’, ¿no?”, señaló.

Al ser consultado por si durante el proceso de selección no hacen la evaluación de las competencias profesionales para saber si las personas son aptas para ejercer el cargo, dijo “creemos en la palabra de la persona”.

Incluso, el jefe de Estado no descartó que los malos nombramientos se repitan en el futuro.

“Estoy seguro de que estas cosas, hemos aprendido ya de ellas, no se van a volver a repetir y si es que se repitieran, téngalo por seguro que no es, ni siquiera, una pizca malintencionada por parte del Gobierno, lo hacemos por darle el espacio a personas que también quieren contribuir con el país”, sostuvo.

Pedro Castillo tomó juramento a cuatro nuevos ministros en el Gabinete de Aníbal Torres. (Foto: Presidencia)

DUDAS

Durante la entrevista llamó la atención que el presidente Castillo mostrara señales de duda en su premier Aníbal Torres y el ministro de Cultura, Alejandro Salas, a quienes podría considerarse sus más férreos defensores, así como al resto del Gabinete.

“Bueno, por ahora tengo mis reparos en las personas que hoy en día tengo al frente, ¿no?, por ejemplo, que estamos en este momento en esta entrevista. Yo no sé si en este momento mi propio premier o el ministro de Cultura, o algún otro ministro, ¿no?, en el espacio de la confianza que le estemos dando, pues, no sé qué cosas pueden estar, en todo caso, queriendo asumir o pensando hacer”, manifestó.

En otro momento se refirió a los $20 mil hallados en uno de los armarios de uno de los baños de Palacio de Gobierno que pertenecían a su exsecretario Bruno Pacheco, hoy prófugo de la justicia.

“Bueno, a mí no me consta lo de los 20 mil dólares, es un proceso que está en camino, está en investigación”, dijo para justificar

En la misma línea, aseguró que muchas se llaman a las personas a darle confianza. “Ya depende no del que la da, sino de quien la recibe”, señaló en un intento por evadir responsabilidad en los hechos.

EVADE

Durante la entrevista, el presidente Castillo apeló a su habitual discurso de victimización, es así que resaltó que “venía del campo”, que sus padres son iletrados y que él gobierna para los pobres.

Al ser cuestionado por sus sobrinos, visitantes de la casa de Sarratea en Breña, dijo estar “indignado”.

Sin embargo, repitió que esto (los hechos de corrupción) no es de este régimen.

“Hay que ser drásticos con los actos de corrupción. En el país hemos heredado la corrupción de personas. No solo en el Gobierno central, también en el regional y local”, afirmó.

Finalmente, descartó un eventual cierre del Congreso.

"Vamos a cerrar las brechas que tiene el país", respondió.





NEGÓ LA REPARTIJA DE MINISTERIOS PARA CERRÓN

El presidente Castillo intentó negar que el sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón, secretario de Perú Libre, tenga una cuota de poder en el gobierno a través de los ministerios. “Hay que sacarse esa idea (que Cerrón pone ministros). Las designaciones pasan por nosotros”, afirmó.

La evidencia demuestra que en estos 10 meses se han nombrado a cuestionados ministros cercanos al exgobernador de Junín. Entre ellos están Guido Bellido (expremier), Hernán Condori (Salud), Carlos Palacios (Energía y Minas), Ángel Yldefonso (Justicia), Luis Barranzuela (Interior), etc.

A esto debe sumarse el nombramiento de altos funcionarios y subprefectos con militancia en el partido del lápiz.

Por otro lado, Cerrón Rojas ha sido un asiduo visitante de Palacio de Gobierno. En un último encuentro con Castillo, aseguró que su diálogo fue en calidad de “aliados, no de camaradas”.

Vladimir Cerrón se reunió el jueves con el presidente Pedro Castillo

NO PUDO EXPLICAR LA PERMANENCIA DE SILVA EN SU GOBIERNO

Al ser consultado por la permanencia del exministro de Transportes y Comunicaciones -hoy prófugo- Juan Silva Villegas en su gestión, el presidente Castillo no logró responder por qué no lo retiró pese a los graves cuestionamientos en su contra. “Igual que otros ministros que los mantengo”, dijo el mandatario.

Silva fue uno de los ministros más cuestionados desde su designación debido a su nula experiencia en el sector de transportes, así como por una denuncia del 2011 por agresión física y psicológica por su entonces pareja. Posteriormente, se reveló un audio en el que Silva prometió a los transportistas la salida de María Jara, titular de la Autoridad de Transporte Urbano, a fin de evitar un paro indefinido. Y pese a muchos cuestionamientos, Silva pasó por los Gabinetes de Guido Bellido, Mirtha Vásquez, Héctor Valer y Aníbal Torres.

La policía allanó tres viviendas en búsqueda de Juan Silva. (GEC)

NEGÓ AL GABINETE EN LA SOMBRA PESE A LAS EVIDENCIAS

“Lo rechazo categóricamente. No ha existido y no va a existir un gabinete en la sombra. No lo hay”, así respondió el presidente Pedro Castillo sobre personajes de su entorno a los que escucharía incluso antes que a sus ministros.

Hasta “lamentó” que personas que ya no se encuentran en su entorno, digan lo contrario, esto en alusión a su expremier Mirtha Vásquez.

Precisamente, su exjefa del Gabinete dijo en una oportunidad que el mandatario tenía asesores que debía reconsiderar, porque vio que se cometían muchos errores en el gobierno. “Tiene un conjunto de persona que estos últimos días han provocado una crisis innecesaria de gobernabilidad”, señaló la expremier.

Mientras que su exministro Francke (MEF) afirmó que tiene un grupo de asesores que son más importantes en el Gabinete en la toma de decisiones.

Cabe recordar que, en marzo, la Fiscalía abrió investigación al cuestionado grupo de asesores de Castillo por la presunta comisión del delito organización criminal.

La expremier Mirtha Vásquez y el exministro Francke se han referido a asesores a los que escucha Castillo. Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec

CUESTIONÓ A LA PRENSA, PERO OMITIÓ LOS ABUSOS

Como de costumbre, el presidente Castillo cuestionó la labor que realiza la prensa al asegurar que conoce el comportamiento de un sector. Incluso, se atrevió a afirmar que los medios llevan un libreto con anticipación, hecho que le sucedió con el periodista Fernando del Rincón de la cadena CNN. “Me quería poner algunas palabras en la boca y al final pusieron lo que él quería”, sostuvo.

El mandatario olvidó mencionar que hace más de 100 días no ofrece declaraciones ni conferencias de prensa.

Desde que inició su gestión se han denunciado una serie de conductas contra periodistas que solo intentaban cubrir sus actividades, además de no difundir la agenda oficial.

A esto se le suma la visita que realizó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó al Estado Peruano garantizar el acceso inmediato a Palacio de Gobierno.

La prensa espero al presidente Castillo, pero no quiso declarar

NO DIO DETALLES DEL PLAGIO DE SU TESIS DE MAESTRÍA

“Me siento feliz por haber encaminado (una maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría. Hicimos en los niños en tercer y cuarto grado de primaria”, dijo el presidente Castillo sobre la tesis que hizo en la Universidad Privada César Vallejo (UCV).

Agregó que se trató de “una investigación mixta en lo que tuvimos que ver en otra forma cuanto los niños y las niñas hacían procesos de aprendizaje de socialización”.

El mandatario se refirió así sobre el trabajo de investigación que hizo junto a su esposa Lilia Paredes y, que según un programa periodístico tendría un 54% de plagio.

Lo cierto es que el 5 de mayo, la fiscalía provincial Mixta de Tacabamba (Chota, Cajamarca) inició una investigación de oficio contra el presidente Castillo y su esposa Paredes, por la presunta comisión de los delitos de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado, Sunedu y otros.

Fiscalía inició investigación a Pedro Castillo y a su esposa Lilia Paredes por tres presuntos delitos tras conocerse el presunto plagio de la tesis de maestría

LAS REUNIONES SECRETAS EN LA CASA DE SARRATEA

El presidente Castillo no aclaró las reuniones secretas que se realizaron en la casa de Sarratea en Breña. “Debo dejar en claro que jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea y más aún teniendo tremenda responsabilidad no puedo tratar temas de Estado fuera de Palacio”, dijo.

Además, afirmó que “jamás encontrarán datos concretos (contra él) como se viene haciendo creer al país”.

Sin embargo, los hechos revelados por los medios periodísticos demuestran todo lo contrario, porque en el lugar se registraron los ingresos de altos funcionarios, políticos y personas vinculadas a empresas.

Por este hecho, la Defensoría emitió un comunicado en el que señalaba que el despacho presidencial debía cumplir con la entrega del registro de visitas tras la resolución del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Ministerio de Justicia.

Además, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por las visitas realizadas a la casa de Sarratea.