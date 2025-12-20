La Alianza Electoral Venceremos, integrada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el Buen Vivir, lanzó este fin de semana sus propuestas y proclamó a Ronald Atencio como su postulante a la Presidencia en las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo a un reporte de Canal N, el evento se realizó en el Cercado de Lima, con presencia de candidatos al nuevo parlamento bicameral y figuras de izquierda como la congresista Sigrid Bazán y la activista Mocha García Naranjo.

Atencio toma la candidatura tras el retiro forzado de Guillermo Bermejo, condenado por terrorismo, en un proceso interno de reconfiguración de la izquierda. Acompañado por simpatizantes y postulantes congresales, el acto enfatizó justicia social, derechos laborales y críticas al modelo económico actual.

Venceremos se posiciona como alternativa progresista en un contexto de desconfianza hacia partidos tradicionales, enfocándose en demandas sociales, descentralización y participación ciudadana.

La alianza aspira a representación en ambos poderes legislativos tras la reinstauración del bicameralismo.