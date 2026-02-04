Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República por el partido político Un Camino Diferente, Rosario Fernández Bazán y Arturo Fernández Bazán, llegaron ayer a Arequipa, donde anunciaron una propuesta de gobierno con enfoque descentralizado que incluye la elección por voto popular de jueces, la creación de un Ministerio de Guerra y la realización de sesiones públicas del Congreso en regiones como Puno.

Durante su intervención, Rosario Fernández Bazán sostuvo que estas medidas buscan romper con el centralismo y fortalecer la fiscalización ciudadana, al acercar el poder político y judicial a la población. Indicó que su propuesta apunta a combatir la corrupción estructural y evitar el blindaje entre autoridades.

CRÍTICA

Por su parte, Arturo Fernández Bazán centró su discurso en duras críticas contra sus adversarios políticos, a quienes acusó de representar a la “vieja política” y de estar vinculados a prácticas de corrupción, intereses empresariales y pactos de poder que, según dijo, han perjudicado al país y debilitado la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Criticó a las personas que quieran votar por Acuña o López Aliaga, así como Keiko Fujimori.