Durante su visita a la ciudad de Arequipa, Roberto Chiabra, candidato presidencial por la alianza Unidad Nacional, señaló estar a favor del servicio militar voluntario con la mejora de los incentivos; sin embargo, su plan de gobierno contempla que, de no darse este escenario, se propondrá el retorno del servicio militar obligatorio para aquellos jóvenes que egresen de los colegios y no continúen estudios técnicos o superiores.

“Para mí el mejor servicio militar es el que está integrado por jóvenes que quieren servir y no por jóvenes que estén obligados a servir; lo vengo diciendo desde que era ministro de Defensa. Hay que equilibrar entre la necesidad de la defensa y las expectativas de los jóvenes”, señaló durante una rueda de prensa.

El candidato indicó que lo inteligente es incrementar los incentivos, que desde hace 12 años no se incrementan, por lo que propuso que se equilibre con un sueldo mínimo, a diferencia de lo prometido por el actual mandatario José Jerí.

DEFENSA

De otro lado, el general en situación de retiro mostró su respaldo hacia el coronel (r) EP Roberto Villar, sentenciado a 20 años por el asesinato de 8 personas en Huánuco en 1994, durante el combate contra el terrorismo.

“Una cosa son delitos y otra cosa son delitos de lesa humanidad; para que se presente un delito de lesa humanidad, tiene que ser sistemático, generalizado, obedecer a una directiva y que tú sepas. Pregunta: ¿qué delito que ha sucedido en el Perú entre el 80 y 2000 ha sido delito de lesa humanidad?", cuestionó, haciendo hincapié en que los exmandatarios Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori no fueron sentenciados por este delito.

En otro punto precisó que no se pide que no se aplique la justicia: “Respetemos los derechos humanos de todos, de los nuestros, de las víctimas que son nuestros, que los usaron; Sendero Luminoso los usó como los delincuentes ahora usan a los niños”, sentenció.

Asimismo, incluyo en esta reflexión a quienes victimizan a las mujeres en zonas mineras ilegales; “esos son derechos humanos, eso es atentar contra la dignidad de la mujer”, añadió.