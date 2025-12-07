La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el registro para participar en las Elecciones Generales 2026 mediante el voto digital, una modalidad voluntaria y progresiva dirigida a ciudadanos pertenecientes a grupos priorizados.

La inscripción, que debe realizarse exclusivamente a través del portal oficial, estará disponible del 29 de octubre al 13 de diciembre del 2025, tras lo cual la institución procesará las solicitudes y enviará las confirmaciones entre el 14 de diciembre y el 5 de enero del 2026.

Las personas que sean aceptadas podrán acceder a un módulo de práctica entre el 15 de enero y el 10 de abril del 2026, con el fin de familiarizarse con la plataforma digital de votación.

Para completar el registro, los ciudadanos deben pertenecer al padrón de grupos priorizados, contar con DNI electrónico con certificados vigentes hasta junio del 2026, tener la aplicación ONPEiD instalada, disponer de un lector de DNIe o un dispositivo con tecnología NFC y conexión a internet, además de un correo electrónico activo.

Entre los grupos priorizados figuran los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, peruanos residentes en el extranjero, personal asistencial y administrativo del sector salud, trabajadores del Inpe, Defensoría del Pueblo, Migraciones, Relaciones Exteriores, Bomberos, JNE, Reniec y ONPE.

También están incluidos los ciudadanos con discapacidad registrados en el padrón electoral y las personas con domicilio en el Cercado de Lima.

La ONPE informó además que quienes se registren para el voto digital mantendrán esta modalidad en caso de una eventual segunda vuelta. El organismo electoral aseguró que el piloto contará con auditorías y mecanismos de control que garanticen su funcionamiento y seguridad durante todo el proceso.