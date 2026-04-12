Luego de los inconvenientes registrados en la jornada electoral, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, informó que se asumirán las consecuencias por la falta de instalación de algunas mesas, lo que afectó a miles de votantes en Lima.

De acuerdo con lo señalado, el material electoral no llegó a 15 locales de votación en Lima, ubicados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac, lo que impidió la instalación de 211 mesas y afectó a 63,300 electores.

Asimismo, anunció que no se aplicarán sanciones a los afectados.