Una investigación periodística reveló que 131 grupos de hermanos figuran como candidatos en listas parlamentarias presentadas para las Elecciones Generales del Perú 2026, según un informe difundido por El Comercio.

El reporte señala que esta práctica se ha identificado en diversas nóminas al Congreso de la República del Perú, donde los vínculos familiares no responderían únicamente a coincidencias de apellidos, sino a una estrategia para completar listas y asegurar la participación electoral.

De acuerdo con información difundida también por Canal N, algunos partidos recurrirían a esta modalidad para cumplir con los requisitos exigidos por la normativa electoral.

Más de 30 partidos involucrados en la práctica

El informe detalla que 32 organizaciones políticas presentan casos de hermanos inscritos en sus listas parlamentarias.

Entre las agrupaciones que concentran mayor número de vínculos familiares se encuentran:

Cooperación Popular

País para Todos

Libertad Popular

Partido del Buen Gobierno

Según el reporte, estas agrupaciones habrían recurrido a la inscripción de familiares para completar los cuadros requeridos por la legislación electoral.

Las fuentes consultadas señalan que esta práctica evidencia limitaciones en la conformación de cuadros técnicos dentro de algunas organizaciones políticas.

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Uso estratégico para completar listas electorales

La investigación indica que la inclusión de hermanos en las listas permitiría a los partidos cumplir con los requisitos formales exigidos para participar en los comicios.

Al integrar a miembros de una misma familia en distintas circunscripciones, las agrupaciones lograrían aparentar una mayor presencia territorial.

El informe describe esta modalidad como un mecanismo destinado a simular una estructura partidaria amplia, pese a que los candidatos se concentran en núcleos familiares específicos.

Detectan discrepancias entre domicilios y regiones de postulación

Otro hallazgo relevante del reporte es la existencia de diferencias entre el domicilio registrado de los candidatos y la región por la cual postulan.

Según la investigación, varios de estos hermanos tienen domicilio legal en Lima, pero figuran como candidatos en regiones como:

Cajamarca

Moquegua

Madre de Dios

Este desplazamiento geográfico respondería a la necesidad de cumplir con las exigencias de representación regional establecidas por la normativa electoral.

Práctica evidencia debilidades en organización partidaria

El informe concluye que la postulación de 131 grupos de hermanos constituye un mecanismo que algunas organizaciones políticas emplean para asegurar su inscripción en los comicios.

La cercanía de las elecciones del 12 de abril de 2026 ha puesto en evidencia diversas estrategias utilizadas por partidos políticos para cumplir con los requisitos administrativos exigidos por el sistema electoral.

Especialistas advierten que esta situación podría reflejar debilidades en la institucionalidad partidaria y en la formación de cuadros políticos con representación real en las regiones.