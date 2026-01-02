Más de dos millones de ciudadanos figuran en el padrón electoral con el Documento Nacional de Identidad (DNI) vencido de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

Según el padrón oficial aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al cierre del registro el 14 de octubre de 2025 se contabilizaron 2,001,447 electores en esta condición, lo que representa el 7.32 % del total de votantes habilitados.

De acuerdo con la normativa electoral vigente, no está permitido sufragar con el DNI vencido, ya sea en su versión azul o electrónica.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) precisó que, si bien el padrón ya se encuentra cerrado y no admite modificaciones, los ciudadanos que renueven su documento podrán votar siempre que el DNI esté vigente el día de la elección, independientemente de la fecha en que se haya realizado la renovación.

En cuanto a la distribución de los votantes con DNI vencido, 1,662,073 se encuentran en territorio nacional y 339,374 residen en el extranjero. Por género, el padrón registra 920,058 mujeres y 1,081,389 hombres en esta situación.

En total, el padrón electoral aprobado para los comicios de 2026 supera los 27.3 millones de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto.