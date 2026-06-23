El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a los ciudadanos electos como senadores, diputados y parlamentarios andinos en las Elecciones Generales 2026, los días jueves 25 y viernes 26 de junio.

Las ceremonias estarán encabezadas por el Pleno del JNE, liderado por Roberto Burneo, y se llevarán a cabo desde las 11:00 a.m. en el auditorio del Colegio Médico del Perú, ubicado en la avenida 28 de Julio, en el distrito de Miraflores.

La entrega de credenciales se efectuará tras la proclamación de los resultados de la elección, cuya acta fue suscrita por el Pleno del JNE el pasado 19 de junio.

Según la proclamación oficial del JNE, seis agrupaciones políticas obtuvieron representación en el Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

El jueves 25 recibirán sus credenciales los 60 senadores electos —30 por distrito único nacional y 30 por distrito electoral múltiple—, además de los cinco parlamentarios andinos titulares y sus 10 suplentes.

El viernes 26 será el turno de los 130 diputados electos, quienes integrarán la Cámara de Diputados durante el periodo parlamentario 2026-2031.

Las credenciales acreditan de manera oficial a las autoridades electas y las habilitan para juramentar en el cargo al inicio del nuevo periodo legislativo.