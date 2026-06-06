Con miras a facilitar la participación de los electores en los comicios del domingo 7 de junio, el Reniec puso en funcionamiento el servicio de DNI exprés, una modalidad que permite obtener un duplicado del DNI electrónico en un plazo de 24 horas y recogerlo en una de las agencias autorizadas.

La medida está dirigida únicamente a personas que ya cuentan con un DNI electrónico vigente y requieren reemplazarlo por pérdida, robo o deterioro.

El servicio permanecerá disponible desde el viernes 5 hasta las 10:00 horas del domingo 7 de junio.

La solicitud debe realizarse exclusivamente a través de la página web del Reniec. Durante el proceso, el ciudadano deberá seleccionar una de las 27 agencias habilitadas para el recojo del documento y efectuar el pago correspondiente de S/ 33.00 mediante tarjeta de crédito o débito.

La entidad recordó que una iniciativa similar aplicada durante las Elecciones Generales del 12 de abril permitió emitir 2807 duplicados de DNI tramitados por pérdida o robo.

¿Cómo tramitar el DNI exprés?

Ingresa a la página web del Reniec y solicita el duplicado de tu DNI electrónico. Durante el proceso deberás elegir una de las 27 agencias habilitadas para recoger el documento. Realiza el pago de S/ 33.00 de manera virtual con tarjeta de crédito o débito a través de la plataforma habilitada por la entidad. Verifica el estado de tu trámite en línea. Cuando el proceso figure al 100 %, acércate a la oficina seleccionada para recoger tu DNI electrónico.