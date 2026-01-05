El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso una serie de disposiciones para altos funcionarios, gobernadores y vicegobernadores que presenten su renuncia y desean postular como candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Según la Resolución N.º 00746-2025-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano, la agenda electoral nacional tiene programada, para el domingo 4 de octubre de 2026, la elección de gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores municipales de todo el territorio nacional.

Refiere que los altos funcionarios que pretendan postular en las elecciones deben presentar su renuncia por escrito, ante la entidad pública, es decir, hasta el martes 7 de abril (180 días calendario antes de las elecciones):

Respecto a los gobernadores y vicegobernadores, se indica que deben presentar sus renuncias ante el consejo regional o concejo municipal, según corresponda, y surten efecto desde el lunes 6 de abril de 2026, es decir, seis meses antes de las elecciones.

“En caso de que el gobernador y el vicegobernador regional renuncien, el consejo regional deberá elegir a los que ocuparán sus cargos entre los consejeros regionales, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contados a partir de la presentación de las renuncias señaladas”, detalla.

En el caso de los alcaldes, quien hará lo propio será el primer regidor o quien corresponda en orden de prelación.

Asimismo, el pase a la situación de retiro de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que desean postular deberá darse hasta el 16 de junio de 2026.

Por su parte, los trabajadores y funcionarios de los poderes públicos, así como de los organismos y empresas del Estado y de las municipalidades que soliciten licencia sin goce de haber por las ERM 2026, tienen que presentar el permiso ante la entidad pública correspondiente, hasta el 16 de junio de 2026.

Cabe mencionar que las licencias sin goce que se soliciten para postular a gobernador y vicegobernador regional se consideran automáticamente prorrogadas hasta el momento en que se proclamen los resultados correspondientes.

Los candidatos con dicha licencia deberán reasumir sus funciones al día siguiente de la proclamación de los resultados, con excepción de aquellos que participen en una segunda elección, ya que sus licencias se prorrogan automáticamente hasta el día de esos comicios.