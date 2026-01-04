Perú Primero denunció ante el JEE a Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), por una supuesta injerencia electoral al comentar la candidatura de Mario Vizcarra y su impedimento para ello por la condena por peculado.

El partido sostiene que con sus dichos, Pacheco induce al error y presiona a los órganos electorales.

Piden que cese cualquier manifestación que interfiera en la contienda electoral. Pacheco dijo en Canal N que Vizcarra “en principio” no debería postular porque la referida sanción.

De acuerdo a la denuncia presentada ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, las declaraciones de Pacheco “desconocen abiertamente el precedente constitucional fijado por su propia institución”, “anticipan criterio sobre una controversia electoral en curso”, “inducen a error a la opinión pública, generando un clima de presión indebida sobre los órganos electorales” y “constituyen una interferencia directa en el proceso electoral, vulnerando el principio de neutralidad”.