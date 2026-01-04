En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos recibieron los cuerpos de los tres mineros que fueron asesinados durante un enfrentamiento a balazos en el interior de la bocamina “Papagayo”, en el sector La Morena del anexo de Vijus, en el distrito de Pataz. Este hecho ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2025.

Las víctimas mortales que han sido reconocidas como Pilar Eduardo Acosta Vera (35), Marcelino Ramos Contreras (31) y Teodulio Ramos Llaury (33), eran naturales del centro poblado San Mateo, en el distrito de Sartimbamba, en la provincia de Sánchez Carrión. Uno de los parientes denunció en HCO Noticias Huamachuco que fueron emboscados y que los occisos presentan signos de haber sido golpeados.

“Estamos exigiendo justicia por el caso registrado en Vijus. Ellos han sido masacrados, tienen heridas por la espalda y el cuello. Han sido recogidos con sus lámparas y botas. Lo que han hecho es poco entendible, porque no lo han agarrado y metido a la cárcel. Ellos nunca han manejado armas y son personas humildes”, indicó.

La noche del viernes, desde Pataz hasta San Mateo, llegaron los cadáveres de los tres hombres para ser velados y luego sepultados en un cementerio de la zona. Los deudos exigieron justicia, que se esclarezca los hechos y que todo el peso de la ley les caiga a los responsables.

SIN NECROPSIA

Según el atestado de la comisaría Vijus, los familiares impidieron el trasladado de los cuerpos desde Pataz hacia la morgue de Trujillo. Indicaron que se presentaron Santiago Valentín Acosta Montes (71), Juanita Romero Otiniano (28) y Fausto Ramos Llaury (51), quienes manifestaron su oposición al traslado de los cuerpos, alegando falta de recursos económicos y exigiendo la entrega inmediata de los cadáveres para llevarlos a su lugar de origen y darles cristiana sepultura.