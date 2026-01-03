En medio de llanto y dramáticas escenas de dolor, familiares de las tres víctimas asesinadas durante un enfrentamiento armado en el interior de una bocamina de la empresa minera Poderosa, en el anexo de Vijus, en el distrito de Pataz, llegaron hasta la dependencia policial de la jurisdicción para exigir justicia y que este hecho de sangre no quede impune.

Los deudos también exigieron que el presidente de la República, José Jerí, se pronuncie y se investigue este caso a fondo. “Todos queremos justicia por favor”, indicaron.

Como se conoce, este atentado criminal ocurrió la noche del 31 de diciembre de 2025, en la zona de “Papagayo” del sector La Morena, en el distrito de Pataz. Según el comunicado emitido por el Comando Operacional del Norte explicó que dos grupos presuntamente dedicados a la minería ilegal se enfrentaron a balazos por el control de una bocamina de propiedad de la compañía minera Poderosa, en el anexo de Vijus.

“Queremos justicia y que esto llegue al presidente de la República. Estamos ante asesinos y que no consideran la vida de los seres humanos”, expresaron en los exteriores de la Comisaría Vijus.

Cabe mencionar que, la Fiscalía Mixta Corporativa de Pataz identificó a las víctimas mortales que dejó este ataque armado como: Pilar Eduardo Acosta Vera (35), Marcelino Ramos Contreras (31) y Teodulio Ramos Llaury (33).

SE PRONUNCIAN

La autoridad provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, exigió que se investigue y esclarezca estos tres crímenes registrados a vísperas de Año Nuevo. “Nosotros no queremos a ‘toda máquina’ bailando. Nosotros queremos a ‘toda máquina’ yendo a luchar contra el crimen organizado”, dijo. Mientras tanto, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) afirma que violencia en Pataz evidencia fallas del Gobierno de Jerí.