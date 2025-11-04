Este martes 4 de noviembre, la fiscal suspendida Elizabeth Peralta se entregó a la justicia y estuvo acompañada por su defensa legal en el tercer piso del Palacio de Justicia, según informó Canal N.

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta se entregó a la justicia tras orden de captura. Juez supremo Juan Carlos Checkley realiza audiencia de control de identidad por presunto tráfico de influencias y cohecho



— Canal N (@canalN_) November 4, 2025

El juez supremo Juan Carlos Checkley realiza audiencia de control de identidad a la suspendida fiscal, “investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo”, así lo informó el Poder Judicial a través de su cuenta de X.

"La diligencia judicial se ejecuta luego que Peralta Santur se entregara ante el despacho del referido magistrado quien dictó una orden de captura nacional e internacional“, agregó el PJ.

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 4, 2025

Horas antes, el Poder Judicial ordenó la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la fiscal suspendida Luz Elizabeth Peralta Santur, luego de que el pasado 29 de octubre se dispusiera su liberación.

Una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la República dejó sin efecto la orden de excarcelación de Peralta Santur, vinculada al denominado caso ‘Oro’. Dicha medida fue emitida por el mismo juez supremo Juan Carlos Checkley, quien previamente había dispuesto su liberación para que enfrentara el proceso por presunto tráfico de influencias en libertad.

“Cúrsese los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional de la imputada Luz Elizabeth Peralta Santur, a la Policía Nacional del Perú, Registro de Requisitorias del Poder Judicial e INTERPOL; así como, a la Superintendencia Nacional de Migraciones para su conocimiento, conforme a los siguientes datos de identificación”, se lee en la resolución.

EL CASO

Como se recuerda, la Fiscalía Suprema investiga la presunta participación de Andrés Hurtado, en el pago de una supuesta coima de un millón de dólares que habría sido entregada por el empresario Javier Miu Lei. El objetivo habría sido que la fiscal superior titular Elizabeth Peralta intercediera para facilitar la devolución de unas barras de oro incautadas a su empresa por el Ministerio Público en 2020.

El caso salió a la luz tras las declaraciones de Ana Siucho en el programa Beto a Saber. Según su testimonio, Hurtado habría utilizado a los hermanos Siucho como intermediarios para concretar las negociaciones y los presuntos pagos de Javier Miu Lei, que habrían consistido en una primera entrega de 500 mil soles en efectivo y el resto mediante abonos progresivos.