La fiscal suspendida Elizabeth Peralta Santur fue trasladada este miércoles 5 de noviembre al penal de mujeres de Santa Mónica, tras entregarse a las autoridades judiciales.

Su reclusión se dio en cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, luego de que el juez supremo Juan Carlos Checkley realizara una audiencia de control de identidad para certificar su comparecencia y continuar con el proceso penal en su contra.

El traslado se produjo después de que el Poder Judicial revocara la medida de excarcelación que había sido concedida el 29 de octubre, al comprobarse que la investigada no permanecía en los domicilios declarados. Ante esta irregularidad, se dispuso una orden de captura nacional e internacional, con intervención de la Policía Nacional, Interpol, Migraciones y el Registro de Requisitorias del Poder Judicial.

La investigación fiscal contra Peralta Santur está vinculada a presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, en un caso relacionado con la recuperación de barras de oro incautadas en 2020. En el expediente también figuran como implicados el empresario Javier Miu Lei y el exconductor de televisión Andrés Hurtado, a quienes se investiga por supuestas gestiones irregulares para intervenir en procesos vinculados a bienes incautados por el Ministerio Público.

Asimismo, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público amplió por tres meses adicionales la suspensión preventiva de Elizabeth Peralta. La medida continuará vigente mientras se desarrollan las diligencias penales y administrativas correspondientes, como parte del proceso interno de control disciplinario contra la funcionaria investigada.