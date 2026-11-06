El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, hizo un balance positivo de su desempeño al frente del sector durante los primeros 100 días del Gobierno de Keiko Fujimori.

Uno de los principales avances que mencionó en una entrevista con RPP, fue la situación de Petroperú. El funcionario aseguró que la empresa estatal cerrará el año con ganancias, luego de varios periodos de resultados negativos. Además, señaló que el objetivo es que la petrolera deje de depender de los recursos del Estado para sostener sus operaciones.

Cuba también destacó las reformas estructurales que impulsa su sector, entre ellas la formalización laboral y la ampliación de los mercados de capitales y de crédito.

En esa línea, el titular del MEF descartó que el Gobierno contemple aumentar los impuestos durante los cinco años de gestión.

“No estamos en crisis fiscal. No necesitamos hacer ningún ajuste como lamentablemente van a hacer países vecinos a nosotros”, sostuvo para RPP.

Entre los avances legislativos, mencionó la aprobación de un crédito suplementario por más de S/ 8,200 millones, destinado a financiar gastos relacionados con pensiones, la atención del fenómeno El Niño y proyectos de infraestructura.