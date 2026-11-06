Los feriados que coincidan con días de martes a viernes serán trasladados al lunes de la misma semana a partir del próximo año. Así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien explicó que la decisión busca evitar las interrupciones de las actividades económicas a mitad de semana.

“Se ha decidido mover los feriados a los lunes. Cualquier feriado que caiga de martes a viernes se pasa al lunes para que no hagan tanto daño como un feriado a media semana”, declaró el titular del MEF en una entrevista con RPP.

Cuba indicó que el cambio responde, entre otros motivos, a la incorporación de tres nuevos feriados durante el periodo 2021-2026, por decisión del anterior Poder Ejecutivo y el Congreso.

Según sostuvo, el aumento de días festivos afecta la productividad y los ingresos, especialmente de quienes trabajan en el sector informal y no cuentan con ese beneficio.

El ministro también señaló que la intención del actual Gobierno es reducir la cantidad de feriados a largo plazo, aunque no precisó cuáles podrían ser eliminados. En agosto, ya había adelantado que el Ejecutivo evaluaba modificar el calendario de días festivos.