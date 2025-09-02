El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que garantizó a su homólogo de Indonesia, Sugiono, que se investigará a fondo el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de dicho país en el Perú.

Schialer indicó que comunicó el hecho a la presidenta Dina Boluarte y transmitió las condolencias oficiales al canciller Sugiono para que estas lleguen al presidente indonesio Prabowo Subianto.

“Lo mismo hice yo, por supuesto con el canciller de Indonesia, mi homólogo, y le garanticé que vamos a ir hasta el fondo para ver qué es lo que ha pasado, por qué ha sucedido esto”, manifestó.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

El canciller añadió que se brinda apoyo al embajador de Indonesia en el Perú, Ricky Suhendar, en las gestiones correspondientes, y expresó pesar por la familia del diplomático asesinado, quien deja una viuda y tres hijos menores.

“Este es un llamado entonces para que todos, autoridades y ciudadanos, combatamos abierta y resilientemente, con la ley en la mano, este tremendo fenómeno”, señaló Schialer.

