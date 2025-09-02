El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, informó que garantizó a su homólogo de Indonesia, Sugiono, que se investigará a fondo el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de dicho país en el Perú.
Schialer indicó que comunicó el hecho a la presidenta Dina Boluarte y transmitió las condolencias oficiales al canciller Sugiono para que estas lleguen al presidente indonesio Prabowo Subianto.
“Lo mismo hice yo, por supuesto con el canciller de Indonesia, mi homólogo, y le garanticé que vamos a ir hasta el fondo para ver qué es lo que ha pasado, por qué ha sucedido esto”, manifestó.
El canciller añadió que se brinda apoyo al embajador de Indonesia en el Perú, Ricky Suhendar, en las gestiones correspondientes, y expresó pesar por la familia del diplomático asesinado, quien deja una viuda y tres hijos menores.
“Este es un llamado entonces para que todos, autoridades y ciudadanos, combatamos abierta y resilientemente, con la ley en la mano, este tremendo fenómeno”, señaló Schialer.
