El juicio oral contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán continuará este miércoles 24 de septiembre, de manera presencial, con la presentación de los alegatos del Ministerio Público, a cargo del fiscal José Domingo Pérez.

La audiencia se desarrolla en el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial y está dirigida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, presidido por la magistrada Nayko Coronado.

Además de Villarán, el proceso comprende a otras 19 personas naturales y 8 jurídicas, entre ellas exfuncionarios de su gestión y representantes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, acusadas de haber financiado de manera irregular la campaña contra la revocatoria en 2013.

El caso, considerado uno de los más emblemáticos vinculados al financiamiento político en el Perú, continuará en los próximos días con la presentación de los argumentos de las partes y la revisión de las pruebas ofrecidas.

EN VIVO