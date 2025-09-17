El Pleno del Congreso sesiona este miércoles 17 de setiembre de forma semipresencial, desde las 5;00 p. m., como parte del Primer Período Anual de Sesiones 20205-2026.

Según la agenda, hay 48 dictámenes, cuatro insistencias, un allanamiento, seis proyectos de ley pendientes de segunda votación, nueve reconsideraciones, tres mociones de orden del día y un oficio del Poder Ejecutivo.

Entre los temas que se abordarán en el Pleno del Congreso está la solicitud de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York (EE.UU.), del 21 al 25 de este mes , para que participe en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (22-24 de setiembre).

