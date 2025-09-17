El Poder Ejecutivo sustentó el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 en el pleno del Congreso. (Imagen: Andina)
El Poder Ejecutivo sustentó el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 en el pleno del Congreso. (Imagen: Andina)

El Pleno del Congreso sesiona este miércoles 17 de setiembre de forma semipresencial, desde las 5;00 p. m., como parte del Primer Período Anual de Sesiones 20205-2026.

Según la agenda, hay 48 dictámenes, cuatro insistencias, un allanamiento, seis proyectos de ley pendientes de segunda votación, nueve reconsideraciones, tres mociones de orden del día y un oficio del Poder Ejecutivo.

Entre los temas que se abordarán en el Pleno del Congreso está la solicitud de viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York (EE.UU.), del 21 al 25 de este mes, para que participe en la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (22-24 de setiembre).

