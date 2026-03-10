La gestión del presidente José Balcázar registra una desaprobación mayoritaria entre los ciudadanos, según la última encuesta elaborada por Datum Internacional para América Televisión y el programa Cuarto Poder.

De acuerdo con el sondeo, 63 % de los peruanos desaprueba la labor del mandatario, mientras que 13 % expresa aprobación y 24 % señala no tener una opinión definida sobre su gestión.

Percepción sobre posible vacancia presidencial

La encuesta también consultó a los ciudadanos sobre la posibilidad de que el próximo presidente elegido sea destituido mediante vacancia por el Congreso.

Los resultados muestran que:

49 % considera que existe un alto riesgo de vacancia presidencial .

. 33 % cree que el riesgo es mediano .

. 9 % sostiene que no existe riesgo de que ocurra este escenario.

Este resultado refleja la preocupación de una parte significativa de la población sobre la estabilidad política en el país.

Dudas sobre elecciones limpias

Otro de los puntos evaluados en el estudio fue la confianza en la organización de un proceso electoral limpio y transparente.

Según la encuesta:

57 % considera que el gobierno de José Balcázar no garantizará elecciones transparentes .

. 26 % cree que sí se garantizará un proceso limpio .

. 17 % no tiene una posición definida.

Rechazo a la designación de Denisse Miralles

El sondeo también midió la opinión de los ciudadanos sobre la designación de Denisse Miralles como presidenta del Consejo de Ministros.

Los resultados indican que:

65 % está en desacuerdo con su designación .

. 11 % expresa su respaldo .

. Un porcentaje adicional no manifestó una opinión.

Opinión sobre el voto de confianza al gabinete

Respecto a la posibilidad de que el Congreso otorgue el voto de confianza al gabinete encabezado por Miralles, la encuesta muestra opiniones divididas.