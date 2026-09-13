A 21 días de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la pelea por la Municipalidad Metropolitana de Lima parece haberse cerrado entre dos candidatos: el aspirante a primer regidor por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, y el postulante de Somos Perú, Carlos Bruce Montes de Oca.

Al menos así lo grafica la última encuesta telefónica nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), difundida por RPP, pues la diferencia entre ambos postulantes se redujo a tres puntos porcentuales y se ubica dentro del margen de error.

Las cifras

A la pregunta “Si mañana fueran las elecciones para la alcaldía de Lima, ¿por qué candidato, partido o movimiento votaría?”, el 20.1% de los 350 encuestados por Lima se decantó por López-Aliaga, mientras que Bruce fue la opción del 17,1%. Lejos, en el tercer lugar, viene el aspirante de Avanza País, Francis Allison, con 4.7% y en el cuarto puesto se ubica el postulante de Podemos Perú, Daniel Urresti (4.1%).

Los siguen Susel Paredes (Ahora Nación), Alberto Tejada (Acción Popular) y Ricardo Belmont (Obras) con 1.8%, 1.7% y 1.2%, respectivamente. El campo otros, que agrupa a Samuel Daza (Fuerza Popular), Elio Riera (Alianza para el Progreso), Edgardo de Pomar (PPC), Victoria de La Cruz (Partido Morado), Alan Iparraguirre (Alianza PTE), Juan Alvarado (Alianza Venceremos) y Segundo Valdéz (FREPAP) suma 2.6%.

Si bien López-Aliaga y Bruce suman las preferencias de casi el 40% del electorado, según la encuesta, realizada entre el 4 y 10 de setiembre, el grupo No Precisa agrupa a un 42.8% de electores. El 2.1% respondió blanco o nulo y 2% afirma que no irá a votar. En conjunto, un 47% de los limeños aún no elige a ningún candidato.

Las cifras dejan un amplio espacio para que los aspirantes puedan crecer en estas tres semanas hasta el próximo 4 de octubre que se realizarán las ERM 2026.

Encubierto

López-Aliaga podría ser reelecto alcalde pese a la prohibición constitucional debido a la renuncia del candidato Luis Rubio.

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