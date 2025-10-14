El jurista Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), juró este martes 14 de octubre como presidente del Consejo de Ministros (PCM) del gobierno de José Jerí, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno. Su designación marca el inicio del nuevo gabinete ministerial tras la crisis política generada por la vacancia de Dina Boluarte.

Álvarez solicitó licencia a su militancia en el Partido Popular Cristiano (PPC) para asumir un “rol protagónico” en la actual gestión, liderará un equipo ministerial que, según fuentes del Ejecutivo, buscará garantizar la estabilidad institucional, promover el diálogo político y preparar el camino hacia nuevas elecciones generales.

Un perfil técnico con trayectoria constitucional

Ernesto Álvarez Miranda, abogado constitucionalista y docente universitario, fue presidente del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2013. A lo largo de su carrera, ha defendido la independencia de los poderes del Estado y la importancia del fortalecimiento democrático. Su nombramiento ha sido interpretado como una señal de apertura y búsqueda de consenso político.

El premier liderará un gabinete que se espera combine figuras técnicas y representantes políticos, con el objetivo de atender las urgencias en materia de seguridad ciudadana, reactivación económica y transparencia institucional.

Contexto político

El presidente José Jerí asumió el poder el pasado 10 de octubre, luego de que el Congreso aprobara la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente contra Dina Boluarte. Desde entonces, el país atravesaba un periodo de expectativa ante la demora en la designación del nuevo gabinete ministerial.

La juramentación de Álvarez como primer ministro marca el primer paso oficial del nuevo gobierno, que enfrenta el reto de recomponer la relación entre los poderes del Estado y garantizar un proceso electoral ordenado.