Gino Ríos Patio, presidente de la Junta Nacional de Justicia, se pronunció sobre el fallo judicial que ordena la reincorporación de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, y señaló que acatarán la resolución, aunque presentarán una apelación.

Ayer, lunes, el Noveno Juzgado Constitucional declaró fundada la medida cautelar presentada por Espinoza Valenzuela contra la JNJ, tras la suspensión que le impuso esta entidad encargada de nombrar jueces y fiscales.

Sobre ello, Ríos señaló que “se tiene que dar cumplimiento” aunque aclaró que la JNJ presentará una apelación contra el fallo.

“Tratándose de una medida cautelar, cualquier apelación de la parte, en este caso de la Procuraduría de la JNJ, va a ser concedida sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tener que cumplir con la disposición judicial de medida cautelar. Se podrá apelar, pero se tiene que dar cumplimiento a eso”, manifestó.

Asimismo, el magistrado indicó que su entidad ya fue notificada de la decisión judicial y que “hay un plazo fijado en la misma resolución de cinco días a partir del día de la notificación que recién comienza hoy”.

“Más allá de la calidad de las resoluciones, el estado de derecho permite eso. Es el libre juego de los órganos que están facultados para emitir esa decisión”, agregó.

