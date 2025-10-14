Gustavo Minaya, secretario adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que su sector participará en la marcha convocada para este miércoles 15 de octubre, con el objetivo de exigir cambios concretos en la lucha contra la delincuencia, la corrupción y la extorsión en el país.

“Nosotros hemos convocado a nuestras bases a nivel nacional para que se sumen a la movilización, justamente para poder exigir cambios reales, cambios profundos, cambios estructurales, para poder exigir que se combata frontalmente contra la delincuencia, contra el sicariato, los cupos, la corrupción”, señaló a Exitosa.

Minaya sostuvo que no confían en los líderes que dirigen el país, ya que, a pesar de la vacancia de Dina Boluarte, no se ha producido un cambio real en las autoridades.

“No hay confianza en los líderes que, en este momento, están dirigiendo nuestro país. Los cambios que han habido, si bien son cambios importantes, para el común de los trabajadores esto significa nada más un cambio de fichas. Porque el manejo del Congreso, que es el que está controlando el Estado en este momento se mantiene en lo mismo”, agregó.

De acuerdo con el representante de la CGTP, el Parlamento, del que proviene José Jerí, aprobó leyes que flexibilizan el accionar de la justicia, favoreciendo al crimen organizado.

En Lima, las bases sindicales de la CGTP se concentrarán en la Plaza Dos de Mayo desde las 4:30 p. m. para sumarse a la movilización convocada por diversos grupos el 15 de octubre.

“Por supuesto, nuestro llamado también está para que los trabajadores a nivel nacional también se movilicen. Sabemos que es un día de trabajo (...) pero hay una obligación moral que tenemos los ciudadanos de, saliendo del trabajo, estar junto con el pueblo peruano”, manifestó.