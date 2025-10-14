El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó declarar el estado de emergencia a nivel nacional como medida urgente para combatir la creciente inseguridad ciudadana y delincuencia, durante la reunión que sostuvo con el presidente José Jerí y más de 30 burgomaestres distritales en Palacio de Gobierno.

“Hemos estado coordinando previamente y surge la necesidad, señor presidente de la República, de declarar en estado de emergencia el país, porque evidentemente hay que tomar acciones de forma urgente. En ese periodo, creemos que resulta conveniente adoptar medidas drásticas” , expresó Reggiardo.

El alcalde metropolitano, quien asumió el cargo tras la renuncia de Rafael López Aliaga para participar en las elecciones de 2026, destacó que la prioridad de su gestión será la seguridad ciudadana, y afirmó que los alcaldes distritales están dispuestos a sumar esfuerzos para enfrentar el crimen.

Control de armas ilegales y de penales

Reggiardo propuso reforzar el control de armas ilegales en las calles y zonas críticas del país, en coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP). Según señaló, esta medida es clave para garantizar la efectividad de un eventual estado de emergencia.

Asimismo, sugirió que la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) pueda albergar a extranjeros indocumentados, como una señal de firmeza frente al desorden migratorio y el ingreso irregular de personas al territorio nacional.

En otro momento, el alcalde planteó que, durante el periodo de emergencia, el control de los penales sea asumido por las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restablecer el orden interno y evitar la coordinación delictiva desde las cárceles, una de las principales fuentes de operaciones criminales.

Más recursos para seguridad ciudadana

Finalmente, Reggiardo pidió reactivar y ampliar el fondo de seguridad ciudadana, que actualmente se distribuye entre los municipios distritales, con el fin de fortalecer el trabajo articulado entre el Gobierno Central y las autoridades locales.

“Los municipios necesitamos esos recursos que el Gobierno Central tiene, y qué mejor que aplicarlos a la lucha contra la criminalidad y la delincuencia”, enfatizó el burgomaestre.

