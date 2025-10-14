Joseph Campos, abogado de la expresidenta Dina Boluarte, indicó que ha propuesto a su defendida presentar una acción de amparo contra la vacancia presidencial aprobada por el Congreso, que marcó el fin de su gestión.

El letrado recordó que el Parlamento citó a Boluarte con poco tiempo para preparar su defensa, por lo que solicitó una reprogramación que, posteriormente, fue rechazada por la institución legislativa.

“Frente a eso, hemos sugerido la interposición de una demanda de amparo, porque el Perú ha sido condenado a nivel internacional dos veces por lo mismo”, declaró a RPP.

Campos dijo que, en los casos de las mociones de vacancia contra los expresidentes Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), sí se les concedió un plazo razonable para presentar sus defensas.

“El Tribunal Constitucional ha establecido el plazo razonable para ejercer la defensa, cosa que no ocurría si solo se le otorgaba 56 minutos para eso. Existen precedentes… donde el Congreso le otorgó el uso de la palabra para ejercer debidamente su defensa”, sostuvo.

Posteriormente, el abogado indicó que la decisión final recae en la expresidenta Dina Boluarte, quien gobernó desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 9 de octubre de 2025.