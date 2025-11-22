El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, negó que el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso incluya una ‘Ley Mordaza’ que limite la labor periodística.

El proyecto solicita autorización para legislar durante 60 días en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico y fortalecimiento institucional.

La controversia surgió por el punto 3.1.5 del documento, que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y policiales, además de establecer inhabilitación para quienes incurran en esta conducta. El titular de la PCM aseguró en entrevista con RPP que esta medida no está dirigida a periodistas ni a investigaciones de prensa.

Según explicó Álvarez, la iniciativa busca sancionar penalmente a quienes alertan a investigados o facilitan fugas durante operativos, muchas veces desde dentro de las propias instituciones.

El premier sostuvo que la propuesta apunta a proteger procesos judiciales y policiales frente a la infiltración del crimen organizado y afirmó que la prensa es “un aliado” en la lucha contra la delincuencia.