El presidente de la República, José Jerí Oré, anunció que este martes 28 de octubre dará a conocer los resultados alcanzados durante la primera semana de ejecución del estado de emergencia decretado en Lima y Callao.

La medida, vigente desde el 19 de octubre, busca fortalecer las acciones de seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos en ambas jurisdicciones.

“Mañana realizaremos un balance de todo lo obtenido en estos 7 días. Además, vamos a plantear en Consejo de Ministros nuevas medidas de seguridad, a fin de reforzar los trabajos preventivos que se vienen haciendo en materia de patrullaje”, señaló el mandatario al culminar una nueva jornada de supervisión de operativos policiales.

El recorrido del jefe de Estado comenzó en el distrito de Surco, donde visitó la Central de Monitoreo junto al ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo; el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado; y el alcalde Carlos Bruce Montes de Oca. Durante la visita, encabezó una intervención en la que se intervino a unas 20 personas portando armas blancas.

“La lucha contra la delincuencia debe sostenerse en la cooperación entre las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y los municipios, con herramientas adecuadas e información valiosa que se pueda obtener a través de estas centrales”, remarcó Jerí.

Posteriormente, el presidente se trasladó hasta Comas, donde se reunió con el alcalde Ulises Villegas Rojas en la Central de Monitoreo del distrito. Desde ese lugar, adelantó que una de las medidas que podrían evaluarse es el uso de drones para reforzar el patrullaje urbano.

Luego visitó la Unidad de Emergencia motorizada Los Halcones y la Base Comas, con el objetivo de inspeccionar la infraestructura y el equipamiento policial.

“Queremos que todas las municipalidades tengan las capacidades para poder responder a las situaciones de alerta que se susciten (...). Hemos declarado la guerra a la delincuencia y así seguirá hasta acabar con ello”, afirmó.