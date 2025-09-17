El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, afirmó que el eventual octavo retiro de fondos de las AFP debería enfocarse en los afiliados que no han realizado aportes en los últimos seis o doce meses.

“Consideramos que se pueden hacer algunos ajustes importantes (a la nueva Ley del sistema de pensiones). Por ejemplo, permitir un retiro adicional de los fondos, en especial para aquellos que no han aportado al sistema en los últimos 6 o 12 meses”, señaló.

Durante su presentación ante la Comisión de Economía del Congreso de la República, el titular del MEF aseguró que la posición técnica de su cartera sobre los retiros masivos de fondos no ha cambiado, pero reconoció la situación económica de muchas familias.

Pérez Reyes instó a los ciudadanos a tomar decisiones responsables en caso de aprobarse el nuevo retiro.

“Exhortamos a los ciudadanos a un retiro responsable de sus fondos de pensiones para que usen estos recursos con prudencia, pensando no solo en el presente, sino también en su futuro cuando sean adultos mayores” , advirtió.