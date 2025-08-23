La presidenta de la República, Dina Boluarte, juramentó este sábado a Fanny Montellanos Carbajal como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

Montellanos cuenta con más de dos décadas de trayectoria en la gestión pública y en programas de cooperación internacional. Es licenciada en Educación y posee una Maestría en Política Social con especialización en Promoción de la Infancia.

Previo a su designación como ministra de la Mujer, Montellanos se desempeñó en cargos vinculados al desarrollo social. Fue directora ejecutiva de Cuna Más, integró el Gabinete de asesores del Midis y ejerció como directora ejecutiva del Inabif.

Con su llegada al Midis, se espera la continuidad de políticas enfocadas en la atención de poblaciones vulnerables, en coordinación con los programas sociales que forman parte de este sector.