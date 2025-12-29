El 15 de diciembre terminó la legislatura del Periodo Anual de Sesiones del Congreso, lo que quiere decir que el Pleno se fue de vacaciones y dejó en su reemplazo a la Comisión Permanente a fin de abordar proyectos de ley y otros puntos.

Sin embargo, el Pleno del Parlamento cerró su año sin debatir y votar tres informes de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomiendan la suspensión sin goce de haber contra los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinoza y María Agüero, por diferentes cuestionamientos (ver infografía).

Dichos informes llevan encarpetados meses en la agenda sin ser tomados en cuenta o como una prioridad en el Congreso.

Estos son los tres congresistas que podrían ser suspendidos. (Infografía: Diario Correo)

CONGELADO

Sin duda, uno de los casos que tiene más tiempo sin verse es el del congresista no agrupado Raúl Doroteo.

En marzo del 2024, el programa “Beto a Saber” reveló que el entonces legislador de Acción Popular le recortaba el sueldo a la mitad a su trabajadora María Morales Gutiérrez.

La asesora técnica mostró en el programa conversaciones de WhatsApp en las que le comunicaba a Doroteo que ya le había dejado un porcentaje del bono que recibió en diciembre, pero que no podía darle el 50% de su sueldo como en otras oportunidades.

Doroteo Carbajo despidió a su trabajadora a través de una carta notarial, a pesar de haber dado a luz hace menos de un mes.

Por este caso, representantes de la Fiscalía allanaron la oficina del congresista en el Centro de Lima y su domicilio en Surco.

La denuncia terminó en un informe final en Ética que recomendó la suspensión por 120 días sin goce de haber de Doroteo, por presuntamente recortar el sueldo a la trabajadora de su despacho.

El documento fue aprobado en el grupo de trabajo el 3 de diciembre del 2024. Sin embargo, han pasado 393 días y el caso todavía sigue sin votarse en el Pleno del Congreso.

El informe fue puesto en agenda en marzo de este año, cuando el apepista Eduardo Salhuana era presidente del Congreso, pero nunca se debatió ni votó.

El mismo camino siguió cuando José Jerí (Somos Perú) y Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) asumieron el cargo.

La Comisión de Ética aprobó informes que hasta el momento no han sido vistos en el Pleno. (Foto: GEC)

TIEMPO

Otro caso es el de Darwin Espinoza (Podemos), quien fue denunciado por presuntamente usar recursos públicos para favorecer la inscripción de su movimiento regional.

De acuerdo con una investigación de Punto Final, el despacho de Espinoza hizo una solicitud de 10 mil hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo, material que fue utilizado para imprimir fichas de afiliación a su movimiento regional Adelante Áncash.

Además, en un día laborable, sus trabajadores Wilfredo Valencia (coordinador de despacho), Kevin Haro (técnico) y Héctor Camacho (auxiliar) fueron captados recolectando firmas.

A esto se le suma que usó el sistema del Registro Único de Identificación y Estado Civil (Reniec) para comprobar la veracidad de los datos de las planillas firmadas.

Fue así que la Comisión de Ética aprobó el 3 de marzo de este año, un informe que recomienda suspenderlo por 60 días. Sin embargo, han pasado 302 días desde aquella fecha, pues el tema no llegó a ser debatido en el Pleno.

Darwin Espinoza debe responder por el uso de recursos públicos para inscribir a su partido (Foto: Congreso de la República)

Por último, está el caso de la congresista María Agüero (Perú Libre), quien fue denunciada por un presunto caso de “mochasueldos”.

En agosto del 2024, un extrabajador de Agüero la denunció por recortar el 10% de los sueldos y bonos de sus trabajadores.

Según un informe de Punto Final, la izquierdista habría cometido actos irregulares a través de su asesor de confianza y chofer llamado César De La Cruz Canales.

El caso llegó a manos de la Fiscalía, institución que realizó un allanamiento en la casa y en la oficina de la perulibrista en noviembre del año pasado.

Incluso, su asesor Edson Flores Valencia fue detenido, porque de acuerdo a la tesis fiscal, habría utilizado su posición para recolectar los fondos solicitados en sus cuentas personales.

De la Cruz Canales también fue detenido en España, pero posteriormente puesto en libertad mientras se realizan las investigaciones.

Así, la Comisión de Ética aprobó en mayo de este año un informe que recomendó suspender por 120 días a Agüero.

Desde entonces, han pasado 225 días y el caso no fue abordado en alguna sesión del Pleno del Congreso.

Un dato no menor es que Agüero es candidata a la Cámara de Senadores con Perú Libre.

Es decir, podrá hacer campaña sin sanción alguna.

María Agüero de Perú Libre es investigada por la Fiscalía por el caso "mochasueldos". (Foto: Congreso)

​ANÁLISIS

Al respecto, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado Guembes, recordó que el Legislativo se encuentra en receso y si bien la Comisión Permanente sesiona en su reemplazo, no necesariamente tiene las facultades para imponer una sanción como la suspensión.

“En cuanto a la inclusión de este tema en la agenda, el curso regular es que primero lo vea el Consejo Directivo y luego sea derivado al Pleno”, indicó.

En diálogo con Correo, Delgado Guembes explicó que en muchas ocasiones, hay puntos que son incluidos en la agenda, pero al final del día no son tratados.

“Esa es una cuestión generalmente que tienen que coordinar el presidente del Congreso con los voceros, de manera formal, pero como no hay tiempo, la priorización de lo que se ve en el Pleno es una cuestión que depende en principio, del presidente, lo que al final suele ser respaldado por los voceros para evitar conflictos”, sostuvo.

En otro momento, precisó que no es necesario que el presidente de la Comisión de Ética (Elvis Vergara) envíe un oficio al titular del Parlamento para que priorice los informes.

“Ese documento no tiene nada que ver. Si el informe está en el Pleno, es el presidente del Congreso el que debe decidir. Si hay un problema de inconducta, debe ser prioridad del presidente del Congreso”, afirmó.

Cabe precisar que los tres informes que recomiendan la suspensión de los congresistas se encuentran en estado orden del día, es decir, que sí fueron incluidos en la agenda del Pleno del Congreso.

Sin embargo, los tres documentos nunca llegaron a ser debatidas.

Correo buscó la versión del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, a fin de entender por qué los informes no llegaron a ser debatidos, además, si es que serán priorizados cuando termine el receso parlamentario.

A pesar de la insistencia, no obtuvimos una respuesta con el equipo de prensa del partido naranja, esto aunque el tema había sido consultado en más de una oportunidad.