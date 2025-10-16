La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró procedente el pedido de extradición activa contra César de la Cruz Canales, exasesor de la congresista de Perú Libre, María Agüero.

Está investigado por su presunta participación en el cobro irregular de parte de los sueldos de trabajadores del despacho parlamentario entre junio de 2022 y mayo de 2023.

El requerimiento fue presentado por el despacho del juez Abel Centeno y busca que las autoridades del Reino de España concedan la entrega de De la Cruz.

El objetivo es que sea procesado en el Perú por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva por 18 meses.

Según la resolución, el tribunal supremo presidido por el magistrado César San Martín determinó que se cumplen las disposiciones del Código Procesal Penal y los requisitos del Tratado de Extradición entre Perú y España, informó RPP.

La Corte consideró acreditados el principio de doble incriminación y la gravedad de las penas previstas para los delitos imputados.

La decisión dispone que el cuaderno de extradición sea remitido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Presidencia del Poder Judicial. Además, ordena que se comunique a la Fiscalía de la Nación para continuar con el trámite correspondiente.

César de la Cruz fue detenido el 19 de agosto en Madrid por agentes de la INTERPOL, tras una notificación roja internacional. Sin embargo, durante una audiencia virtual realizada el 19 de septiembre, informó al juez Centeno que un magistrado español había ordenado su libertad provisional.

De acuerdo con la Fiscalía, De la Cruz y Edson Flores Valencia, también exasesor de María Agüero, habrían sido los encargados de recolectar y recibir el dinero recortado a 12 trabajadores del despacho.

La congresista Agüero también es investigada por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2024 se allanaron su vivienda y oficinas como parte de las diligencias fiscales vinculadas a este caso.