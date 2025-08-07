El primer vicepresidente del Congreso y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, criticó duramente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al considerar que busca generar un conflicto con Perú para desviar la atención de los problemas internos de su gobierno. La respuesta se dio luego de que Petro evitara reconocer de manera expresa la soberanía peruana sobre parte de la frontera amazónica.

Rospigliosi calificó estas declaraciones como “disparatadas” y sostuvo que responden a una estrategia de agenda interna. Aseguró que la situación no refleja un conflicto real, ya que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Perú, Colombia y Ecuador se mantienen en coordinación y con objetivos comunes.

“El señor está tratando de distraer la atención de los muy graves problemas que tiene en su país con su pésimo gobierno”, señaló el exministro.

Rospigliosi también añadió que el mandatario colombiano atraviesa una crisis política severa y que sus recientes expresiones solo buscan agitar el nacionalismo.