Fernando Rospigliosi cuestionó los “errores administrativos” detectados en las elecciones internas realizadas en distritos como Pacasmayo.

Rospigliosi indicó que la situación generó interferencias en el normal desarrollo del proceso y afirmó: “ Que se haya resuelto este problema y espero que no haya otro tipo de cosa como la que ha hecho este jurado de Pacasmayo, que realmente interfieren en el buen desarrollo de las elecciones”.

Consultado sobre si existían garantías para evitar nuevos contratiempos, el legislador sostuvo que confía en que no se reiteren estos hechos.

También aseguró que los trabajadores del Congreso deben actuar con mayor cautela y añadió: “Espero que eso no vuelva a ocurrir y espero que los trabajadores del Congreso tengan más cuidado y que no se vuelva a repetir un hecho de esta magnitud”.

Rospigliosi también se mostró a favor de que el canal del Estado retransmita de manera integral las sesiones del Congreso, al considerar que fortalecería la transparencia legislativa.

