Tras el fallecimiento de un transportista luego de que el bus que conducía fuera incendiado a la altura del kilómetro 49 en El Agustino, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se refirió al impacto de la inseguridad en el sector transporte y pidió acciones frente a los casos de extorsión que afectan a estos trabajadores.

Durante declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento indicó que el Ejecutivo ha presentado un plan de seguridad, aunque señaló que todavía no se conocen todos los detalles de su aplicación. En ese contexto, manifestó su expectativa de que se adopten medidas frente a los ataques contra transportistas.

“Yo espero que el gobierno reaccione ante estas nuevas evidencias de que las extorsiones siguen produciéndose y que los crímenes siguen matando a más miembros de esta comunidad de transportistas, que es una de las más afectadas”, manifestó.

Rospigliosi también informó que en los últimos días sostuvo reuniones con representantes del sector transporte y con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Revoredo, para conocer las acciones policiales frente a estos delitos.