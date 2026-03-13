Un nuevo cambio de postura. El exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) Arturo Fernández Bazán anunció a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que ha tomado la decisión de retomar su candidatura a la vicepresidencia de la República por el partido Un Camino Diferente. Esto sucede días después de que renunció a su militancia y de denunciar “deslealtad” por parte compañeros de su agrupación política.

Fernández se dirigió a sus seguidores y les dijo que la verdadera meta de su intención de postular no es alcanzar la vicepresidencia, sino llegar a la presidencia de la República. En ese sentido, mencionó que hay dos formas para que eso suceda.

“Mi hermana (Rosario Fernández Bazán, candidata a la presidencia de la República) renuncia o el pueblo tendrá que vacarla. El pueblo se hará escuchar. En un mes entraremos a las urnas, pero desde ya les digo que si me llevan a la vicepresidencia, se iniciará una guerra santa para llegar a la presidencia”, manifestó.

ES PERMITIDO

Arturo Fernández indicó que no es inconstitucional que alguien se desprenda de un cargo de elección popular que no le corresponde. “Si apoyan a Arturo Fernández a la vicepresidencia de la República, no es para que mañana una señora, mi hermana, salga a decir: ‘Yo tengo la presidencia y mi hermano tiene el poder’. Esas son idioteces que solo se los cree ella o su examigo Danny Pinillos. Saldrá por las buenas o por una vacancia”, enfatizó.

DIRÁ POR QUIÉN VOTAR

De la misma manera anunció que desde hoy empezará a realizar transmisiones en vivo para “orientar” a sus seguidores por qué candidato a senador o diputado votar. Dijo que no respaldará a la mayoría de postulantes que ocupan los números 1 y 2 en las listas, pues los acusó de “traición”.

“Ahora empieza la verdadera campaña. Vamos región por región. Yo les diré por quién votar. Juntos vamos a posicionar a los candidatos para que bajen a mi hermana en caso gane. Aquí no se trata de mi hermana, sino se trata de todo el Perú”, resaltó.

Días atrás, Arturo Fernández había pedido a los candidatos a diputados y senadores de Un Camino Diferente grabar un video en el que salgan jurando que de llegar a ser elegidos percibirán un sueldo de S/ 10 mil y que impulsarán que el Congreso sesione desde Puno. Solo tres de los postulantes acataron la disposición a nivel nacional.

PUEDEN HACERLO

Tomás Alva Villa, abogado y especialista en temas electorales, explicó que en el hipotético caso de que Rosario Fernández sea elegida como presidenta de la República, sí puede presentar su renuncia al cargo y el Congreso tendría que aprobarlo y en consecuencia Arturo Fernández asumiría el puesto. “En caso la vaquen, por ejemplo, con la causal de incapacidad moral, también será el Congreso mediante todo un procedimiento el que apruebe. Pero en ambos casos hay procesos que seguir”, acotó.

De otro lado, el especialista comentó que no es dable que un candidato a la vicepresidencia salga a decir que él ha colocado en forma figurativa a la candidato a la presidencia de la República. “O sea, en la plancha va ella (Rosario Fernández), pero de forma figurativa y eso no es ético. En este punto el Tribunal de Ética del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debe pronunciarse y exhortar a que eso no se haga porque están confundiendo a la población electoral”, apuntó.

Tomas Alva también dijo que Arturo Fernández no puede direccionar el voto de nadie y el JNE debe intervenir.